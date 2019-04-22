Совфед разрешил кассирам и библиотекарям требовать паспорта у посетителей

Совет Федерации одобрил закон о защите детей от распространения запрещенной информации, который, среди прочего, разрешает кассирам кинотеатров и библиотекарям требовать паспорта у посетителей. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Речь идет о фильмах, которые маркированы 18+ (для зрителей старше 18 лет) и посетителях, в отношении возраста которых у сотрудников кинотеатра возникли сомнения. Законом предусмотрено, что предъявить кассиру нужно «документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства) и позволяющий установить возраст посетителя».

Аналогичные правила касаются печатной продукции, содержащей указанную информацию, которую можно взять в библиотеках.

Ранее соответствующий документ приняла Госдума. Помимо кино- и видеопродукции положения документа коснутся и различных зрелищных мероприятий с возрастной маркировкой.