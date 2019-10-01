В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания

Таштагольский городской суд Кемеровской области признал недействительным брак, заключенный с мужчиной, который находился без сознания в больнице. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

С иском о расторжении незаконного брака обратился в суд прокурор города Таштагола. По данным следствия, в июле 2017 года сотрудница загса по просьбе знакомой зарегистрировала ее брак с мужчиной. Жених в этот день был без сознания в больнице Новокузнецка, на следующий день он скончался.

В июне текущего года руководительница загса Таштагола была признана виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 10 тыс. руб.

По данным прокуратуры, вступившая в брак с мужчиной без сознания женщина намеревалась получить статус супруги и следующие из него имущественные и неимущественные права. При рассмотрении уголовного дела о смерти мужчины по неосторожности женщина получила компенсацию морального вреда на 100 тыс. руб.

В июле сообщалось, что за первые четыре месяца 2019 года в России развелись 184,2 тыс. пар — на 53,6 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным Росстата, чаще всего пары разводятся на Сахалине, а реже — на Северном Кавказе.