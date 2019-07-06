Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,24 63,30 EUR Нал. 72,18 71,21 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 386,00 +434,00 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
Зеленский назначил адвоката главой Львовской области Политика, 12:31 Матч за Суперкубок России по футболу. Что важно знать Спорт, 12:27 Чемпион баскетбольной Евролиги в составе ЦСКА перешел в «Фенербахче» Спорт, 12:25 В Петербурге похоронили 14 погибших в Баренцевом море подводников Общество, 12:25 Власти уточнили число пассажиров на перевернувшемся около Туапсе катере Общество, 12:12 Полина Киценко — о том, как здоровое питание заменило эликсир бессмертия РБК и Philips, 12:11 Москвичам пообещали прохладу и дожди Общество, 12:05 Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов Общество, 11:56 В Москве такси вылетело с набережной в Яузу Общество, 11:46 Пользователям смартфонов Samsung предложили купить бесплатное обновление Технологии и медиа, 11:38 В ЛНР сообщили о семи обстрелах со стороны Украины Политика, 11:34 Руин-пабы, винтаж, стрит-арт: куда сходить и чем заняться в Будапеште РБК и ОТП Банк, 11:30 Прощание с погибшими в Баренцевом море подводниками. Фоторепортаж Общество, 11:28  Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане Общество, 11:21
Общество ,  
0 
Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

За первые четыре месяца 2019 года в России развелись 184,2 тыс. пар, что на 53,6 тыс. меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек. На втором месте списка оказалась Карелия (4,6), на третьем — Ненецкий автономный округ (4,5). Также в топ-5 вошли Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области.

По данным Росстата, реже всего пары разводятся в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).

Общество
Росстат назвал средний возраст вступления россиян в брак

Небольшое число разводов на Кавказе связано с религиозными и национальными традициями, объяснил RT глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, причиной разводов на Севере является интенсивная миграция молодежи.

Он также добавил, что на Сахалине за последнее десятилетие наблюдается большой приток мигрантов, связанный с большими нефтегазовыми проектами. «Отсюда большое число людей в миграционно-поточном состоянии, где и браков больше, и разводов больше, и даже детей больше», — сказал Крупнов.

В апреле аналитики РАНХиГС выяснили, что количество зарегистрированных в России браков по итогам прошлого года оказалось минимальным с начала века. Оно снизилось на 12,7% по сравнению с показателями 2017 года и составило 917 тыс.

Теги: Росстат, браки, разводы
Материалы по теме
Росстат назвал средний возраст вступления россиян в брак
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter