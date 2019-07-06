Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

За первые четыре месяца 2019 года в России развелись 184,2 тыс. пар, что на 53,6 тыс. меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек. На втором месте списка оказалась Карелия (4,6), на третьем — Ненецкий автономный округ (4,5). Также в топ-5 вошли Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области.

По данным Росстата, реже всего пары разводятся в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).

Небольшое число разводов на Кавказе связано с религиозными и национальными традициями, объяснил RT глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, причиной разводов на Севере является интенсивная миграция молодежи.