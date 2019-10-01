В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) города из-за угрозы наводнения. Об этом сообщается на сайте дирекции КЗС.

Закрытие водопропускных отверстий началось 1 октября в 6:30 и было завершено в 7:12. «Движение нагонной воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу остановлено. Кронштадтский корабельный фарватер закрыт для движения судов капитаном морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», — говорится в сообщении КЗС. Затворы планируют открыть в 14:00 1 октября, при этом время может измениться в связи с гидрологической обстановкой.

Как сообщает МЧС по Санкт-Петербургу решение о закрытии затворов было принято из-за усиления ветра и неблагоприятного прогноза о возможном подъеме уровня воды до опасных значений. По данным синоптиков, он может подняться на 160–170 см.

Предыдущий раз затворы дамбы закрывали 15 сентября, чтобы избежать нагонного наводнения в акватории Невской губы. Они были полностью открыты к 00:50 16 сентября.