В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды. Об этом сообщается на сайте дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

«В 16:17 МСК 15.09.2019 началось маневрирование затворами КЗС на судопропускных сооружениях С-1, С-2 и шести водопропускных сооружениях», — говорится в сообщении. Фарватер для прохождения пассажирских и грузовых судов в Кронштадте был закрыт.

Затворы дамбы в Петербурге закрыли для того, чтобы избежать нагонного наводнения в акватории Невской губы. Плотину для пропуска воды и судов откроют при улучшении погодной обстановки.

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу попросили местных жителей соблюдать меры предосторожности из-за осложнения погодных условий. Движение транспорта по дороге, проложенной по дамбе, осуществляется в штатном режиме, добавили в ведомстве.