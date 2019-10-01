WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах

Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами с 1 февраля 2020 года, сообщается на его сайте.

Ограничения коснутся гаджетов с операционной системой (ОС) Android 2.3.7 и iOS 8. Их пользователи не смогут завести новый аккаунт в мессенджере или подтвердить уже существующий. После 31 декабря 2019 года поддержки мессенджера также лишится ОС Windows Phone. В пресс-службе WhatsApp отметили, что ограничения связаны с тем, что мессенджер не будет обновлять данные этих операционных систем.

Разработчики приложения порекомендовали использовать устройства с ОС Android 4.0.3, iOS 9 и их более поздними версиями и некоторые телефоны на KaiOS 2.5.1, включая JioPhone и JioPhone 2.

Ранее СМИ узнали о планах WhatsApp отказаться от привязки к смартфону. Речь идет о создании мультиплатформенной системы, которая позволит получать доступ к своему аккаунту даже при выключенном телефоне: в частности, WhatsApp можно будет использовать на компьютере, не подключая телефон к интернету. Конкретные сроки реализации новой системы не раскрываются.

По итогам августа WhatsApp впервые почти за три года стал самым обсуждаемым россиянами мессенджером. На его долю пришлось 39% упоминаний всех мессенджеров в российских соцсетях, за ним следуют Viber — 28% и Telegram — 21%.