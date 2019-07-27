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Twitter $46 (+10,87%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,82%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,08%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 26 июл, 13:15
СМИ узнали о узнали о планах WhatsApp отказаться от привязки к смартфону Технологии и медиа, 00:20 Командующего ядерными силами США обвинили в сексуальных домогательствах Общество, 26 июл, 23:54 МИД ответил на беспокойство Германии из-за недопуска оппозиции на выборы Политика, 26 июл, 23:33 С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину Политика, 26 июл, 23:18 Минэнерго предложило учесть в тарифе траты на мониторинг грязной нефти Экономика, 26 июл, 22:49 Лавров предостерег США от вывода ударных средств ПРО в космос Политика, 26 июл, 22:33 Капитан заявил о принудительном переименовании команды «Новое величие» Общество, 26 июл, 22:26 Эксплуатант «Ядрово» предупредил о рисках аварии из-за решения суда Общество, 26 июл, 22:21 Выручка «русского Amazon» выросла на 169% во втором квартале года Технологии и медиа, 26 июл, 22:15 В Москве перекроют улицы из-за концерта Rammstein Общество, 26 июл, 22:06 «Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ Спорт, 26 июл, 22:03 Акции «Яндекса» рухнули на фоне внесения в Госдуму нового законопроекта Технологии и медиа, 26 июл, 22:02 Глава ОКР назвал возможное количество российских медалистов на ОИ-2020 Спорт, 26 июл, 21:36 Московская торгово-промышленная палата учит студентов блокчейн-экономике Партнерский материал, 26 июл, 21:33
Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о узнали о планах WhatsApp отказаться от привязки к смартфону

Разработчики WhatsApp работают на системой, которая позволит одновременно использовать один и тот же аккаунт в мессенджере на нескольких устройствах. Об этом сообщает ресурс Wabetainfo, который публикует инсайды о сервисе.

Речь идет о создании мультиплатформенной системы, которая позволит получать доступ к своему аккаунт даже при выключенном смартфоне. В частности, WhatsApp можно будет использовать на компьютере, не подключая телефон к интернету. Система находится в разработке, конкретные сроки ее возможной реализации не указываются.

Технологии и медиа
Дуров раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью

В начале мая стало известно, что функционал электронной платежной системы WhatsApp, в основе которой — криптовалюта стейблкоин, привязанная к курсу доллара, будет разрабатывать сервисный центр в Лондоне. Организация также займется вопросами обеспечения безопасности и отслеживания нежелательного контента в массовых рассылках, в том числе фейковой информации и детской порнографии.

Теги: WhatsApp, смартфон, Интернет
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