СМИ узнали о узнали о планах WhatsApp отказаться от привязки к смартфону

СМИ узнали о узнали о планах WhatsApp отказаться от привязки к смартфону

Разработчики WhatsApp работают на системой, которая позволит одновременно использовать один и тот же аккаунт в мессенджере на нескольких устройствах. Об этом сообщает ресурс Wabetainfo, который публикует инсайды о сервисе.

Речь идет о создании мультиплатформенной системы, которая позволит получать доступ к своему аккаунт даже при выключенном смартфоне. В частности, WhatsApp можно будет использовать на компьютере, не подключая телефон к интернету. Система находится в разработке, конкретные сроки ее возможной реализации не указываются.

В начале мая стало известно, что функционал электронной платежной системы WhatsApp, в основе которой — криптовалюта стейблкоин, привязанная к курсу доллара, будет разрабатывать сервисный центр в Лондоне. Организация также займется вопросами обеспечения безопасности и отслеживания нежелательного контента в массовых рассылках, в том числе фейковой информации и детской порнографии.