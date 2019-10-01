В Ингушетии мужчина с ножом напал на полицейских, которые остановили его для проверки документов, сообщили РБК в пресс-службе МВД по республике.

В городе Карабулаке полицейские ночью остановили подозрительного мужчину. В ответ на требование показать документы он набросился на них с ножом, в результате полицейские ранили нарушителя из табельного оружия. Сейчас нападавший находится в больнице. В результате его действий один из полицейских получил порезы руки, ему оказали медицинскую помощь. По данным следствия, нарушителем оказался 18-летний горожанин.

Позже СК открыл уголовное дело в отношении нападавшего по ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

9 сентября 18-летний мужчина обстрелял сотрудников Госавтоинспекции в Грозном, после того как они потребовали его остановить автомобиль. По стрелявшему открыли ответный огонь, в результате полученных ранений он скончался на месте. СК России по Чеченской Республике возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).