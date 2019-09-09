Следователи возбудили дело после обстрела сотрудников ГИБДД в Грозном

Следственный комитет России по Чеченской Республике возбудил уголовное дело, после того как мужчина обстрелял сотрудников ГИБДД. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). По данным следствия, утром 9 сентября сотрудники УИГБДД МВД потребовали водителя автомобиля марки Ford остановить машину. Водитель выстрелил в сотрудников полиции, после чего они открыли ответный огонь. Нападавший был убит на месте. Перестрелка произошла на Петропавловском шоссе в городе Грозный. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее о перестрелке сообщила пресс-служба МВД Чечни. По данным ведомства, за рулем автомобиля находился 18-летний Усман Азиев. Сотрудники МВД остановили машину по поступившей ориентировке. В какой именно ориентировке фигурировал Азиев, в ведомстве не уточнили.