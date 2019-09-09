Общество , 09 сен, 11:37
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В Грозном мужчина обстрелял сотрудников ГИБДД
Полицейские открыли по нему ответный огонь, и от полученных ранений 18-летний нападавший скончался
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Грозном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Чечни.
«РИА Новости» уточняет, что мужчина обстрелял сотрудников ГИБДД. Ответным огнем нападавшего застрелили. Это произошло утром в понедельник, 9 сентября.
В пресс-службе республиканского МВД агентству сказали, что после получения ориентировки полицейские в Ленинском районе города остановили машину, за рулем которой сидел 18-летний Усман Азиев. Он выстрелил из пистолета в сторону правоохранителей, после чего те открыли ответный огонь. Азиев получил ранения, от которых скончался.
На месте в настоящее время работает следственно-оперативная группа.
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