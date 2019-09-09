В Грозном мужчина обстрелял сотрудников ГИБДД

Полицейские открыли по нему ответный огонь, и от полученных ранений 18-летний нападавший скончался

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Грозном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Чечни.

«РИА Новости» уточняет, что мужчина обстрелял сотрудников ГИБДД. Ответным огнем нападавшего застрелили. Это произошло утром в понедельник, 9 сентября.

В пресс-службе республиканского МВД агентству сказали, что после получения ориентировки полицейские в Ленинском районе города остановили машину, за рулем которой сидел 18-летний Усман Азиев. Он выстрелил из пистолета в сторону правоохранителей, после чего те открыли ответный огонь. Азиев получил ранения, от которых скончался.

На месте в настоящее время работает следственно-оперативная группа.

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