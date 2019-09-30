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МИД упрекнул Минюст США в отсутствии фантазии из-за новых санкций

Новые санкции США, введенные 30 сентября, вызывают «крайнее недоумение», говорится в сообщении МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что под ограничительные меры попали «произвольно выбранные россияне», гражданка Тайваня, ряд юридических лиц из разных стран, а также несколько воздушных и морских судов.

«Примечательно, что в отношении некоторых лиц ограничения по непонятным причинам вводятся уже по второму и третьему кругу. То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках», — отмечает МИД.

В министерстве заявили, что введение США новых санкций свидетельствует об охватившем страну внутриполитическом кризисе. В ведомстве отметили, что американский истеблишмент использует «российскую тематику» для достижения собственных целей, и пообещали, что антироссийские действия Вашингтона не останутся без ответа.

Министерство призвало американских политиков прекратить «бестолковые игры в санкции», посоветовав властям США вернуться на позиции здравого смысла.

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30 сентября Минфин США ввел санкции в отношении двух россиян и нескольких компаний, которые, по данным американского ведомства, связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В ведомстве санкции назвали ответом на попытки повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. В санкционный список также вошли три самолета и яхта, которыми Пригожин, по данным Минфина, пользуется через подставные фирмы.

Американские активы попавших под санкции лиц и компаний заблокируют в США, американцам запретят вести с ними бизнес. В американском Минфине заявили, что санкции также грозят тем, кто станет оказывать услуги транспортным средствам, которые США считают связанными с Пригожиным.

Теги: санкции, Минюст США, МИД России
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