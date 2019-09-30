МИД упрекнул Минюст США в отсутствии фантазии из-за новых санкций

Новые санкции США, введенные 30 сентября, вызывают «крайнее недоумение», говорится в сообщении МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что под ограничительные меры попали «произвольно выбранные россияне», гражданка Тайваня, ряд юридических лиц из разных стран, а также несколько воздушных и морских судов.

«Примечательно, что в отношении некоторых лиц ограничения по непонятным причинам вводятся уже по второму и третьему кругу. То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках», — отмечает МИД.

В министерстве заявили, что введение США новых санкций свидетельствует об охватившем страну внутриполитическом кризисе. В ведомстве отметили, что американский истеблишмент использует «российскую тематику» для достижения собственных целей, и пообещали, что антироссийские действия Вашингтона не останутся без ответа.

Министерство призвало американских политиков прекратить «бестолковые игры в санкции», посоветовав властям США вернуться на позиции здравого смысла.