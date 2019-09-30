Орешкин раскрыл новые обязанности Бабича

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный первым заместителем министра экономического развития, продолжит заниматься вопросами СНГ и интеграционных процессов, к которым прибавится общеминистерская проблематика. Об этом сообщил РБК глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По словам министра, на новой должности Бабич по-прежнему будет отвечать за интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в том числе на белорусском направлении.

Орешкин добавил, что в обязанности его первого заместителя также будет входить множество вопросов общеминистерского характера. При этом глава Минэкономразвития опроверг сведения о том, что Бабич может стать «куратором» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отметив, что экс-посол не занимается этими вопросами.

Михаил Бабич родился в 1969 году в Рязани. С 2002 по 2003 год он занимал должность председателя правительства Чечни, с 2011 по 2018 год был полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе. В августе 2018 года Бабич был назначен чрезвычайным и полномочным послом и спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.