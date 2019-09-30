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Михаил Бабич стал первым заместителем Орешкина
Эту должность он получил меньше чем за полгода работы в министерстве. В Минэк Бабич пришел после того, как его уволили с должности посла в Белоруссии
Михаил Бабич (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщил РБК пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Источник РБК в Минэке добавил, что документ был подписан в минувшие выходные.

«Михаил Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха!» — написал в Instargam глава министерства Максим Орешкин.

«Первый заместитель предлагается к назначению впервые с моего прихода в министерство», — сказал РБК министр экономического развития Максим Орешкин. При этом базовый функционал у Михаила Бабича сохранится — это СНГ и интеграционные процессы, но «на первого зама всегда ложится большое количество общеминистерских вопросов», добавил Орешкин.

Бабич, в частности, продолжит курировать интеграционную повестку в ЕАЭС, включая белорусское направление. «Важность темы [экономической интеграции России и Белоруссии] была недавно подтверждена премьер-министром Дмитрием Медведевым», — указал Орешкин.

При этом министр, отвечая на вопрос РБК, опроверг слухи о том, что Бабич якобы может стать «куратором» ДНР и ЛНР — этой темой Бабич не занимается, подчеркнул министр.

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Бабичу 50 лет, он был председателем правительства Чечни (ноябрь 2002-го — февраль 2003 года), полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе (декабрь 2011-го — август 2018 года), после чего был назначен чрезвычайным и полномочным послом, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

В конце апреля президент Владимир Путин освободил его от дипломатической должности. Источник РБК, близкий к Кремлю, говорил, что белорусский лидер Александр Лукашенко был недоволен Бабичем. Другой собеседник утверждал, что Лукашенко негласно запретил контакты Бабича с белорусскими официальными лицами.

В июне Бабича назначили заместителем главы Минэкономразвития, отвечающим за взаимодействие с СНГ и вопросы, связанные с Союзным государством России и Белоруссии. «Во многом он будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным», — говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Авторы: Наталья Галимова, Константин Нагаев, Иван Ткачёв
Теги: Максим Орешкин, Михаил Бабич
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