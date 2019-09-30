Михаил Бабич стал первым заместителем Орешкина

Эту должность он получил меньше чем за полгода работы в министерстве. В Минэк Бабич пришел после того, как его уволили с должности посла в Белоруссии

Михаил Бабич (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщил РБК пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Источник РБК в Минэке добавил, что документ был подписан в минувшие выходные.

«Михаил Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха!» — написал в Instargam глава министерства Максим Орешкин.

«Первый заместитель предлагается к назначению впервые с моего прихода в министерство», — сказал РБК министр экономического развития Максим Орешкин. При этом базовый функционал у Михаила Бабича сохранится — это СНГ и интеграционные процессы, но «на первого зама всегда ложится большое количество общеминистерских вопросов», добавил Орешкин.

Бабич, в частности, продолжит курировать интеграционную повестку в ЕАЭС, включая белорусское направление. «Важность темы [экономической интеграции России и Белоруссии] была недавно подтверждена премьер-министром Дмитрием Медведевым», — указал Орешкин.