Общество , 28 сен, 10:36
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В московском метро произошел сбой на салатовой ветке
В Москве на Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Волжская» до станции «Дубровка» произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщается в официальном аккаунте Московского метро в Twitter.
О причинах приостановки движения поездов не сообщалось. В обратном направлении поезда шли с увеличенным интервалом.
Позднее метрополитен сообщил о восстановлении движения на участке. По состоянию на 10:23 мск движение вводится в график.