В московском метро произошел сбой на салатовой ветке

В московском метро произошел сбой на салатовой ветке

В Москве на Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Волжская» до станции «Дубровка» произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщается в официальном аккаунте Московского метро в Twitter.

О причинах приостановки движения поездов не сообщалось. В обратном направлении поезда шли с увеличенным интервалом.

Позднее метрополитен сообщил о восстановлении движения на участке. По состоянию на 10:23 мск движение вводится в график.