На серой ветке метро Москвы произошел сбой из-за падения пассажира

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро приостановили движение поездов из-за падения пассажира. Об этом сообщается в Twitter подземки.

Движения нет от станций «Нагорная» до «Пражской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. На какой станции упал пассажир, не уточняется.

Сотрудники метро делают все возможное для скорейшего восстановления движения, говорится в следующем твите пресс-службы. Метрополитен просит пассажиров пользоваться другими линиями метро и наземным транспортом.

За последние три дня это второй сбой движения на серой ветке метро. Из-за падения пассажира на рельсы 18 сентября поезда не ходили от станций «Савеловская» до «Серпуховской». Как сообщали тогда РБК в пресс- службе УВД на Московском метрополитене, пассажир упал на рельсы на станции «Боровицкая». Медики на месте констатировали его смерть. По факту случившегося началась проверка.