США построят новое посольство в Белоруссии

Прежде чем в Белоруссию приедет работать посол США, должны быть выполнены внутренние процедуры, США также планируют построить новое здание посольства, рассказал РБК в интервью министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «США планируют также построить новое здание посольства в Беларуси, потому что прежнее не соответствует, по их мнению, требованиям безопасности. Они ужесточили эти требования после известного теракта в Бенгази», — сказал министр.

В 2012 году в ливийском Бенгази боевики атаковали консульство США, погиб американский посол Кристофер Стивенс.

Интервью с министром иностранных дел Белоруссии читайте на сайте РБК в 8:00

Посол Белоруссии в США был отозван в марте 2008 года после введения американских санкций в отношении белорусских компаний, после этого посол Соединенных Штатов также покинул Минск. Сейчас дипломатическую миссию в Минске возглавляет поверенный в делах Дженнифер Мур. О возвращении послов было объявлено после визита в августе в Минск помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.