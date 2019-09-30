Новым главой Рослесхоза стал замглавы Росимущества Сергей Аноприенко

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового заместителя министра природных ресурсов и экологии страны — главу Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), им стал Сергей Аноприенко. Соответствующее распоряжение опубликовано (*.pdf) на сайте правительства.

Ранее Аноприенко занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества).

Сергей Аноприенко родился в 1970 году в городе Новый Оскол, он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного совета России и РАНХиГС при президенте страны. В 2016 году окончил аспирантуру Института менеджмента, экономики и инноваций. До 2012 года Аноприенко работал в МЧС России, после чего перешел в Росимущество. В 2017 году стал заместителем главы агентства.

В конце июня экс-глава Рослесхоза Иван Валентик, также занимавший должность заместителя министра экологии и природных ресурсов России, подал в отставку. Ранее недовольство работой Валентика выразила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, заявившая, что может поставить «неуд» его деятельности на посту главы Рослесхоза.