Кремль объявил о встречах Путина с Пашиняном и Роухани в Ереване

Кремль объявил о встречах Путина с Пашиняном и Роухани в Ереване

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Ирана Хасаном Роухани 1 октября.Об этом сообщается на сайте Кремля.

Переговоры пройдут на полях заседания Высшего Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване, где помимо лидеров стран ЕврАзЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России) примут участие президенты Молдавии, Ирана и премьер-министр Сингапура.

Ожидается, что на этой встрече лидеры согласуют основные направления международной деятельности на 2020 год, изучат подготовленную к утверждению концепцию финансового рынка Союза и его бюджет.

Одним из ключевых событий в рамках ЕАЭС станет подписание первой части пакета соглашений, формирующих всеобъемлющую зону свободной торговли между странами Союза и Сингапуром.