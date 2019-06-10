С 2017 года официально начал функционировать единый рынок лекарственных средств и медицинских изделий. С 2018-го вступил в силу новый Таможенный кодекс, который существенно ускорил процесс таможенного декларирования. А на юбилейном саммите в Нур-Султане были подписаны Договор о формировании общего рынка электроэнергии и Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.

Важно и участие ЕАЭС в международной интеграции. Довольно успешно реализуется зона свободной торговли (ЗСТ) с Вьетнамом, подписано временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ с Ираном, заключено торгово-экономическое соглашение с Китаем, готовится к подписанию ЗСТ с Сербией, на финишной прямой аналогичные сделки с Сингапуром и Израилем.

Кризис в отношениях с Западом и последующая «санкционная война» серьезно напугали многие страны и сделали Россию менее желанным партнером. В этих условиях роль ЕАЭС как нейтральной площадки, в рамках которой Москва может развивать свое торгово-экономическое сотрудничество с внешним миром, резко повышается. В случае остальных, в особенности малых стран, Киргизии и Армении, — это объективная возможность масштабировать свое влияние в переговорах с крупными странами.

Разногласия союзников

И все же нынешнее положение евразийской интеграции можно охарактеризовать как «ловушку суверенитетов». Еще 25 лет назад в своем знаменитом выступлении в МГУ Нурсултан Назарбаев отметил необходимость создания наднациональных органов для ускорения строительства евразийской интеграции, что впоследствии и было сделано. Появились Суд ЕврАзЭС (преобразован в Суд ЕАЭС), Евразийская экономическая комиссия, созданы финансовые институты — Евразийский фонд стабилизации и развития и Евразийский банк развития.

Но хотя члены Союза и пошли на создание наднациональных органов, правящие элиты стран ЕАЭС по-прежнему придают сакральное значение национальному суверенитету и не готовы отказаться от монополии на принятие ключевых решений, о чем свидетельствуют сильно урезанные полномочия комиссии и Суда ЕАЭС. Суд не имеет права принуждать к выполнению обязательств и наказывать нарушителей, а комиссия не может подавать иски против государств и оспаривать решения суда.

Подрывают процессы интеграции и участившиеся конфликты между государствами, политическая природа которых часто маскируется под видом санитарных и фитосанитарных ограничений. Ярким примером является серия «продуктовых войн», когда Россия уже на регулярной основе ограничивает или вовсе запрещает поставки молочной и мясной продукции из Белоруссии. Здесь же можно отметить и периодические взаимные ограничения на поставки продовольственной продукции между Казахстаном и Киргизией.

Миной замедленного действия выступают и санкции в отношении России. Во-первых, учитывая доминирующие экономические позиции России в Союзе (87% совокупного ВВП), антироссийские санкции и последующие зеркальные меры Москвы против стран Запада рикошетом бьют по странам ЕАЭС.

Во-вторых, введение Россией продовольственного эмбарго в отношении США и ЕС спровоцировало новую волну конфликтов внутри Союза, в особенности с Белоруссией. Так, Россельхознадзор в апреле 2019 года приостановил импорт груш и яблок из Белоруссии, обвинив Минск в поставке подсанкционной продукции, за чем последовал незамедлительный выпад президента Александра Лукашенко.

Важно подчеркнуть, что позиция России в санкционном противостоянии с «коллективным Западом» не получила поддержки у остальных стран ЕАЭС. Их позиция по данному вопросу проста и понятна: «Москва не консультировалась с нами, когда портила отношения с Западом и вводила ответные меры. Почему мы должны становиться частью этого противостояния, ставя под угрозу выгоды от сотрудничества с Западом?» В связи с этим попытка переноса санкционной проблематики на уровень всего Союза в будущем, вероятно, продолжит встречать серьезное сопротивление со стороны партнеров по ЕАЭС.

Наконец, стоит обратить внимание и на проблему имиджевой составляющей ЕАЭС. В первые годы запуска интеграционного объединения комиссия и национальные правительства сделали ставку на решение содержательных вопросов интеграции. Среди них — построение нормативно-правовой и институциональной базы Союза, снятие барьеров для реализации «четырех свобод». Но пока не велась адекватная работа по информационной поддержке интеграции.

Как итог крайне низок уровень знаний граждан о деятельности ЕАЭС, а порой и о самом факте существования объединения. Интерес СМИ к вопросам евразийской интеграции также сильно ограничен и пока напрямую привязывается к яркому информационному поводу, зачастую негативному.

Задачей на ближайшие 5–10 лет должна стать работа над ошибками. Она предполагает прежде всего устранение институциональной инерции, последовательное снятие барьеров и ограничений на общих рынках, популяризацию бренда ЕАЭС за счет проведения активной информационной кампании. А главное — участники Союза должны научиться не переносить проблемы двусторонних отношений на уровень всего Союза, что пока является одной из ключевых помех для интеграции.