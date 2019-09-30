ЕАЭС назвал срок создания зон свободной торговли с Сингапуром и Египтом

Переговоры Евразийского экономического союза и Сингапура завершены, договор о свободной торговле будет подписан 1 октября. С Египтом обсуждение вышло на заключительную стадию, сказала РБК министр торгового блока Вероника Никишина

Вид на город Сингапур (Фото: Edgar Su / Reuters)

1 октября в Ереване состоится саммит лидеров государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на нем будет подписана первая часть пакета соглашений, формирующих всеобъемлющую зону свободной торговли между странами ЕАЭС и Сингапуром. Об этом РБК сообщила министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия. МИД России анонсировал участие в мероприятии президента Владимира Путина.

Как пояснила Никишина, договоренности ЕАЭС и Сингапура о свободной торговле носят уникальный характер и включают в себя пакет из семи договоров. Первый будет заключен с Сингапуром от имени всего ЕАЭС и коснется исключительно торговли товарами. Дополнительно будет заключено еще пять двусторонних соглашений каждой из стран ЕАЭС о торговле услугами и режиме инвестиций, добавила Никишина. «Наконец, седьмое рамочное соглашение объединяет весь этот набор соглашений в единый пакет», — уточнила министр торговли ЕАЭС.

По словам Никишиной, 1 октября будут подписаны соглашение ЕАЭС и Сингапура о торговле товарами и рамочное соглашение. Планируется подписать по крайней мере часть согласованных двусторонних соглашений о торговле услугами и режиме инвестиций. «Мы на уровне ЕАЭС сработали быстрее в согласовании договоренностей, чем правительства на двустороннем уровне», — отметила министр.

Подвижки есть и в переговорах ЕАЭС с Египтом, рассказала Никишина. «Мы провели два полноценных раунда за текущий год, до конца года состоится еще один», — сообщила она, отметив, что новый раунд консультаций запланирован на начало ноября. «Мы движемся хорошими темпами и готовимся к серьезному прорыву. Египетские коллеги тоже очень настроены на конструктивную работу», — утверждает Никишина. Она уточнила, что подписание соглашения может состояться в следующем году. Также в следующем году ЕАЭС планирует активизировать переговоры о создании ЗСТ с Индией. «Планируется провести несколько раундов переговоров по этому соглашению», — пояснила министр ЕЭК.