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Политика ,  
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ЕАЭС назвал срок создания зон свободной торговли с Сингапуром и Египтом
Переговоры Евразийского экономического союза и Сингапура завершены, договор о свободной торговле будет подписан 1 октября. С Египтом обсуждение вышло на заключительную стадию, сказала РБК министр торгового блока Вероника Никишина
Вид на город Сингапур (Фото: Edgar Su / Reuters)

1 октября в Ереване состоится саммит лидеров государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на нем будет подписана первая часть пакета соглашений, формирующих всеобъемлющую зону свободной торговли между странами ЕАЭС и Сингапуром. Об этом РБК сообщила министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия. МИД России анонсировал участие в мероприятии президента Владимира Путина.

Как пояснила Никишина, договоренности ЕАЭС и Сингапура о свободной торговле носят уникальный характер и включают в себя пакет из семи договоров. Первый будет заключен с Сингапуром от имени всего ЕАЭС и коснется исключительно торговли товарами. Дополнительно будет заключено еще пять двусторонних соглашений каждой из стран ЕАЭС о торговле услугами и режиме инвестиций, добавила Никишина. «Наконец, седьмое рамочное соглашение объединяет весь этот набор соглашений в единый пакет», — уточнила министр торговли ЕАЭС.

По словам Никишиной, 1 октября будут подписаны соглашение ЕАЭС и Сингапура о торговле товарами и рамочное соглашение. Планируется подписать по крайней мере часть согласованных двусторонних соглашений о торговле услугами и режиме инвестиций. «Мы на уровне ЕАЭС сработали быстрее в согласовании договоренностей, чем правительства на двустороннем уровне», — отметила министр.

Подвижки есть и в переговорах ЕАЭС с Египтом, рассказала Никишина. «Мы провели два полноценных раунда за текущий год, до конца года состоится еще один», — сообщила она, отметив, что новый раунд консультаций запланирован на начало ноября. «Мы движемся хорошими темпами и готовимся к серьезному прорыву. Египетские коллеги тоже очень настроены на конструктивную работу», — утверждает Никишина. Она уточнила, что подписание соглашения может состояться в следующем году. Также в следующем году ЕАЭС планирует активизировать переговоры о создании ЗСТ с Индией. «Планируется провести несколько раундов переговоров по этому соглашению», — пояснила министр ЕЭК.

Как будут выполняться соглашения с Ираном и Китаем

В конце октября в силу вступает временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ между ЕАЭС и Ираном. Оно рассчитано на три года и подразумевает распространение режима свободной торговли на первоочередной перечень товаров «раннего урожая». «Речь идет в основном о сельскохозяйственной продукции, но также и о различных видах товаров, используемых в строительной отрасли», — отметила министр. Она добавила, что соглашение даст конкурентное преимущество российским экспортерам.

Соглашение ЕАЭС и Ирана вступает в силу на фоне давления США на Тегеран. В конце сентября президент Дональд Трамп объявил о введении самых серьезных санкций в отношении Центробанка Ирана. Вся собственность и все активы кредитного учреждения в США должны быть заморожены, американцам запретят совершать любые операции с его участием. Также любым физическим и юридическим лицам будут грозить вторичные санкции за сделки с ЦБ Ирана.

В ЕАЭС высказали обеспокоенность этой напряженной ситуацией. «Конечно, у нас не может не вызывать тревоги политическая ситуация, которая происходит вокруг Ирана, и мы бы очень не хотели, чтобы это каким-то негативным образом повлияло на торговлю наших стран», — заметила Никишина. Она уточнила, что в соглашение ЕАЭС и Иран включены безобидные товары вроде сельскохозяйственной продукции.

В октябре вступает в силу и уже ратифицированное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая, сообщила Никишина. Она отметила, что оно не подразумевает снижения пошлин, а нацелено на сокращение нетарифных барьеров. «Это прежде всего означает упрощение и облегчение таможенных процедур, создание дополнительных инструментов сотрудничества и повышение прозрачности в таких сферах, как техническое регулирование и санитария», — объяснила министр.

Запуская такое соглашение, в ЕАЭС рассчитывают получить информацию от бизнеса о том, какие новые договоренности с Китаем будут выгодны экспортерам. «Наша задача — посмотреть, насколько такие упрощения позволят нашим компаниям выходить на китайский рынок, — рассказала Никишина. — Это очень важная веха: анализ выгод этого соглашения во многом будет способствовать ответу на вопрос, готовы ли мы выходить на переговоры о создании полноценной зоны свободной торговли с Китаем», — резюмировала министр.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: ЕАЭС, Египет, торговля, Индия и Китай, Сингапур
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