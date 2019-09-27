В Генпрокуратуре Украины опровергли расследование «дела Байдена»

Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера по делу о возможных злоупотреблениях должностными лицами Министерства экологии. Об этом заявил в эфире радио «Новое время» заместитель генерального прокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, прокурор вынес решение о закрытии этого дела еще 1 августа 2017 года, обусловив это тем, что расследование шло безрезультатно около двух лет.

«Как оно будет дальше? Я вижу, что идут большие спекуляции, это все начинает выходить на высокий уровень по поводу этого всего. Позиция простая — мы действуем по закону», — сказал Холодницкий.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не считает Хантера Байдена нарушителем украинского законодательства.

Байден-младший с 2014 по 2019 год входил в совет директоров крупнейшей независимой газодобывающей украинской компании Burisma Holdings. Как полагает президент США Дональд Трамп, во время своей работы в американской администрации Джо Байден попросил украинского президента Петра Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, так как Генпрокуратура в то время вела несколько дел в отношении Burisma.

