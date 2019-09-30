Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин кратко пообщался с французским лидером Эмманюэлем Макроном после панихиды по экс-президенту Франции Жаку Шираку, эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры двух государств обменялись буквально парой слов. «Французы, естественно, выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж», — заявил он.

Как писал ТАСС, президенты двух стран пару минут пообщались на выходе из церкви Сен-Сюльпис, где проходила панихида, после чего российский лидер прошел к своему автомобилю. По данным издания Le Parisien, российский президент не примет участия в обеде для участием глав государств и правительств в Елисейском дворце в силу «причин, связанных с его графиком».

Церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком прошла в церкви Сен-Сюльпис. Она продлилась более полутора часов, в ней приняли участие порядка 80 действующих и бывших глав иностранных государств и правительств.