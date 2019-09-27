Жака Ширака похоронят на Монпарнасе

Бывший президент Франции Жак Ширак будет похоронен 30 сентября на кладбище Монпарнас рядом с местом, где покоится его старшая дочь Лоранс. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на его семью.

Церемония похорон будет проходить в семейном кругу. Лоранс Ширак умерла в апреле 2016 года в возрасте 58 лет после борьбы с анорексией. Прощание с Шираком состоится в Доме Инвалидов 29 сентября. 30 сентября объявлен днем национального траура по бывшему президенту.

22-й президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он руководил страной 12 лет: с 1995 по 2007 год.