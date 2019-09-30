Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя «Рольфа» Петрова

Мосгорсуд вынес решение по апелляционной жалобе основателя «Рольфа» Сергея Петрова, признав его заочный арест законным. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как уточняет агентство, в ходе слушания защита бизнесмена заявила, что ей не ясно, «почему в принципе вынесено решение о заключении под стражу, когда нет преступления».

Летом 2019 года Петрова обвинили в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 млрд руб. из-за сделки 2014 года. Его адвокат Александр Макаров пояснял журналистам, что речь идет о гражданско-правовой сделке, по которой никому не причинен ущерб. «Речь идет не о государственных средствах, а о средствах частной компании «Рольф», которая себя пострадавшей не считает», — отметил адвокат.

Сам Петров, который сейчас занимает пост председателя совета директоров «Рольфа», уже несколько лет живет в Австрии и в ежедневной операционной деятельности автодилера не участвовал. В разговоре с РБК в июне этого года он говорил, что возвращаться в Россию не планирует.