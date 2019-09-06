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Alibaba $225 (+27,59%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,99%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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Адвокат сообщил об изъятии у основателя «Рольфа» фото с Немцовым
Защитник основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова заявил, что ФСБ начала прослушку бизнесмена до его отъезда — в 2015 году. А при обыске у семьи Петрова изъяли его фото с Борисом Немцовым
Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

ФСБ прослушивала основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова с ноября 2015 года. Об этом заявил его адвокат Александр Макаров в Басманном суде Москвы, который в пятницу, 6 сентября, решает вопрос о заочном аресте Петрова по делу о выводе средств за границу.

«Из рапортов ФСБ следует, что прослушивались переговоры Петрова с ноября 2015-го по сентябрь 2016 года. Возникает вопрос: чего ждали?» — заявил адвокат. В 2016 году Петров покинул Россию, спустя три года стало известно, что он получил гражданство Австрии.

Дело носит «необъективный и — не могу подобрать синоним, поэтому скажу как есть — заказной характер», заявил Макаров, назвав также преследование своего доверителя политически мотивированным.

«В рамках расследования дела об экономическом преступлении следствие активно интересуется общением Петрова с так называемыми оппозиционерами», — рассказал адвокат. В частности, при обыске в доме, где до отъезда жил Петров, были изъяты его фото с «известным политиком», который был застрелен. Макаров не успел произнести имя Бориса Немцова, поскольку судья Евгения Николаева перебила его и заявила, что рапорт или протокол об изъятии этих фото отсутствует среди материалов, представленных суду. «Мне кажется, Петров заслужил, чтобы его адвокат хотя бы был выслушан», — ответил Макаров, однако судья перебила его повторно.

Позднее Макаров уточнил в разговоре с РБК, что речь шла о фото именно с Немцовым.

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Адвокат в суде также упомянул справку оперативника ФСБ, где тот перечисляет близких к Петрову лиц, всего 18 человек ,— это члены его семьи, в том числе 90-летняя мать, водитель и так далее. По словам защитника, всех их спецслужба рекомендовала «задержать».

Петров заявил РБК, что ему было известно про прослушку. Но он не знал про требования ФСБ задержать родственников. «Для этого нет оснований. Думаю, это какой-то misunderstanding. Не думаю, что они предлагали задержать родственников и семью», — подчеркнул он. По словам Петрова, его жена находится в России, а дети — за границей.

«Рольф» — крупнейший автодилер в России, в его сеть входят 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле компании 21 марка автомобилей, в том числе Audi, BMW, Chrysler, Genesis и Jaguar.

Бизнес
Адвокат сообщил об изъятии у основателя «Рольфа» фото с Немцовым

В июне 2019 года против Петрова и ряда других руководителей «Рольфа» возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). СКР считает, что в 2014 году руководство «Рольфа» фиктивно купило у кипрской компании Panabel Limited акции компании «Рольф Эстейт», которые были переоценены, и таким образом за рубеж было выведено порядка 3,94 млрд руб. По версии следствия, реальная цена акций не превышала 200 млн руб.

10 июля Петров был объявлен в федеральный, а 7 августа — в международный розыск, рассказал на заседании следователь Юрий Скирденко. В СКР уже получили сведения о том, что Петров — гражданин Австрии, отметил он

Адвокат на заседании настаивал, что описанная в деле сделка не является преступной. «Суть того, что вменяется Петрову, — в завышении цены акций в рамках гражданско-правовой сделки. Государство берет на себя функцию определять существенные условия гражданско-правовых сделок, нарушая тем самым закрепленный в Гражданском кодексе принцип свободы договора», — заявил адвокат. Он также уточнил, что от предполагаемых махинаций должно было пострадать ООО «Рольф», однако оно потерпевшим себя не считает. Макаров добавил, что СКР возбудил дело в отношении основателя и менеджеров «Рольфа» сразу после того, как в ведомство поступил рапорт ФСБ об обнаружении признаков преступления ,— в тот же день, без какой-либо проверки.

Сам Петров связывал уголовное дело со своей политической позицией и говорил, что его семье предлагали продать «Рольф» «за полцены». Суд 6 сентября заочно арестовал бизнесмена. По словам Петрова, он является гражданином Австрии, которая не только «не выдает» своих резидентов, но и не считает инкриминируемые ему в России деяния преступлением.

Авторы: Маргарита Алехина, Тимофей Дзядко
Теги: «Рольф», Борис Немцов
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