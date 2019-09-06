Адвокат сообщил об изъятии у основателя «Рольфа» фото с Немцовым

Защитник основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова заявил, что ФСБ начала прослушку бизнесмена до его отъезда — в 2015 году. А при обыске у семьи Петрова изъяли его фото с Борисом Немцовым

Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

ФСБ прослушивала основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова с ноября 2015 года. Об этом заявил его адвокат Александр Макаров в Басманном суде Москвы, который в пятницу, 6 сентября, решает вопрос о заочном аресте Петрова по делу о выводе средств за границу.

«Из рапортов ФСБ следует, что прослушивались переговоры Петрова с ноября 2015-го по сентябрь 2016 года. Возникает вопрос: чего ждали?» — заявил адвокат. В 2016 году Петров покинул Россию, спустя три года стало известно, что он получил гражданство Австрии.

Дело носит «необъективный и — не могу подобрать синоним, поэтому скажу как есть — заказной характер», заявил Макаров, назвав также преследование своего доверителя политически мотивированным.

«В рамках расследования дела об экономическом преступлении следствие активно интересуется общением Петрова с так называемыми оппозиционерами», — рассказал адвокат. В частности, при обыске в доме, где до отъезда жил Петров, были изъяты его фото с «известным политиком», который был застрелен. Макаров не успел произнести имя Бориса Немцова, поскольку судья Евгения Николаева перебила его и заявила, что рапорт или протокол об изъятии этих фото отсутствует среди материалов, представленных суду. «Мне кажется, Петров заслужил, чтобы его адвокат хотя бы был выслушан», — ответил Макаров, однако судья перебила его повторно.

Позднее Макаров уточнил в разговоре с РБК, что речь шла о фото именно с Немцовым.