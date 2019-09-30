Владельцы устричных ферм обратились за помощью к Путину

Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться. Ролик опубликован на канале «Вести Крым» в YouTube.

Авторы обращения утверждают, что Росприроднадзор необоснованно предъявляет к аквафермам такие же требования, как к строителям мостов и нефтепроводов, что грозит уничтожить всю «начинающую отрасль».

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим оказать содействие в организации круглого рабочего стола в Минприроды, чтобы мы — предприятия марикультуры Азово-Черноморского бассейна — не остались один на один с необоснованными требованиями», — говорится в видеообращении.

Ранее сообщалось, что три союза — Черноморское объединение предприятий марикультуры, Южная ассоциация рыбоводов и Крымская ассоциация аквакультуры — направили министру жалобу на действия Росприроднадзора природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину. Как сообщали аквафермеры, против всех предприятий отрасли были заведены административные дела из-за того, что они не прошли государственную экологическую экспертизу. Авторы обращения предложили создать специальную рабочую группу для решения этого вопроса.