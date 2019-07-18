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Разведение устриц в Приморье из-за растущего спроса увеличилось в 14 раз
В России растет спрос на устрицы. В прошлом году выросли и производство деликатеса на специальных фермах, и вылов в открытом море, и импорт
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Аквакультурное производство устриц, когда их выращивают на специально созданных морских фермах, в 2018 году резко увеличилось, свидетельствуют предоставленные РБК данные Росрыболовства. В Приморском крае на таких фермах в прошлом году было выращено 1,26 тыс. т таких моллюсков, что в 14 раз больше, чем в 2017-м. В Крыму, на южном берегу и на озере Донузлав, производство достигло 706 т, что в два раза превышает прошлогодний показатель. В Севастополе, отдельном субъекте России, было произведено еще 87 т, что на 34% больше, чем годом ранее. Наконец, на фермах Краснодарского края число выращенных устриц увеличилось в 2,8 раза, до 55 т.

За первые шесть месяцев 2019 года пока есть данные только по Крыму и Кубани. На полуострове в январе—июне уже выращено больше устриц, чем за весь 2018 год, — 802 т. В Краснодарском крае производство в первом полугодии незначительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 15 т против 16 т.

Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. По его данным, в 2018 году рыбаки на Дальнем Востоке выловили 270,9 т моллюска, что почти в 1,4 раза больше, чем в 2017-м. Эти цифры подтверждают в Росрыболовстве. По словам Зверева, все выловленные в открытом море устрицы остались на внутреннем рынке — в 2018 году они из России не экспортировались.

Увеличился и импорт, отмечает Зверев. В 2018 году он составил 332,6 т, что почти на 18% больше, чем годом ранее. Крупнейшим поставщиком, по данным Федеральной таможенной службы, был Тунис, который ввез в Россию 125 т свежих и охлажденных устриц. Устрицы, в том числе выведенную из-под действия продэмбарго молодь, также ввозили Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

В Росрыболовстве импульсом для развития этого рынка называют ответные меры на антироссийские санкции: до 2014 года устрицы в России почти не разводились, а привозились прежде всего из стран ЕС. Ситуацию изменило введенное в августе 2014 года продэмбарго, которое закрыло доступ на российский рынок морепродуктам из Европы.

После введения санкций Росрыболовство начало активно проводить аукционы, на которых разыгрывались участки в Приморье под разведение марикультуры, в том числе устриц, рассказал Валентин Богославский, гендиректор приморской компании «Нереида», называющей себя крупнейшим предприятием по выращиванию двустворчатых моллюсков. В 2016 году инвесторы получили под эти цели 967 га рыбоводных участков. В отрасль пришло много новых игроков: сейчас, по словам Богославского, этим бизнесом в Приморье занимается около 200 компаний.

Разведение устриц привлекательно для инвесторов тем, что быстро окупается, поясняет Мартынов. Например, морской гребешок достигает товарного веса за три года, а устрица — за год и восемь месяцев.

О том, что говорят рестораторы и ретейлеры о спросе на устрицы, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: устрицы, Росрыболовство, рыба и морепродукты
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