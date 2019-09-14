Владельцы устричных ферм в Крыму заявили о надзорных «репрессиях»

Крымские предприятия по разведению устриц и мидий страдают из-за чрезмерных надзорных требований. Фермеры недоумевают, почему их бизнес по экологическим рискам приравняли к нефтепроводам

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Обращения с жалобой на действия подведомственного Росприроднадзора направили министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину три союза — Черноморское объединение предприятий марикультуры, Южная ассоциация рыбоводов и Крымская ассоциация аквакультуры. Копии их писем, датированные 11 сентября, есть в распоряжении РБК.

Из писем следует, что в августе и сентябре 2019 года все аквакультурные предприятия Севастополя и Крыма получили от территориального управления Росприроднадзора уведомления о том, что против них заведены дела об административном правонарушении. Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.

Ассоциации просят Кобылкина приостановить «репрессивные действия» в отношении предприятий марикультуры. Производители не против прохождения государственной экологической экспертизы, предусмотренной законом, но просят внести изменения в законодательство, чтобы усовершенствовать процедуру. Для разработки конкретных предложений по этому вопросу участники рынка просят создать при Минприроды специальную рабочую группу.

В министерство письма от союзов аквакультурных предприятий пока не поступали, но когда поступят, будут рассмотрены по существу, заверили в пресс-службе. В Росприроднадзоре на момент публикации не ответили на запрос.

О том, почему у крымских предприятий возникли трудности и несут ли устричные фермы риски для экологии, рассказывает РБК.