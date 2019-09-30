Помощник президента Украины сообщил о подготовке визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал официальный визит в США. Об этом заявил его помощник Андрей Ермак в интервью телеканалу ТСН.

По словам Ермака, у офиса Зеленского есть задачи по подготовке визита. При этом точную дату поездки он не назвал.

В конце сентября разгорелся скандал на фоне публикаций американских СМИ о подробностях телефонного разговора Трампа и Зеленского в июле. По версии ссылавшихся на источники журналистов, Трамп предлагал украинскому президенту поддержать расследование против сына своего политического конкурента Джо Байдена в обмен на оказание военной помощи Киеву.

Позднее Белый дом опубликовал текст разговора, в котором Трамп действительно упоминает расследование против сына Байдена, однако речь о военной помощи не идет.

Конгресс 26 сентября опубликовал текста жалобы сотрудника американских спецслужб, которую он подал после телефонного разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 25 июля — на основании этого документа и появились публикации в СМИ. Автор этой жалобы называл «прямым следствием» разговора президентов состоявшуюся 2 августа встречу личного адвоката Трампа Руди Джулиани с Андреем Ермаком.