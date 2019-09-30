Кредитор попросил суд обанкротить Utair из-за долга в 307 тыс. руб.

Контрагент Utair компания «Флеш Лайт Капитал» подала очередной иск о банкротстве авиакомпании, карточка дела размещена в системе «Электронное правосудие». Сумма задолженности, из-за которой было подано заявление, составляет 307,8 тыс. руб.

Исковое заявление компания направила 27 сентября. Она ранее уже обращалась в суд с требованием признать авиакомпанию должником: в прошлый раз, в марте, компания делала это совместно с другими кредиторами, однако тогда суд удовлетворить иск отказался. Сумма исковых требований составляла 1,5 млн руб. В тот раз в авиакомпании, как отмечает ТАСС, прокомментировали иск, отметив, что для Utair не составляет проблемы выплатить эту сумму, однако «справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства».

Utair — шестая по пассажирообороту авиакомпания России. Прошлый год она, согласно отчету по РСБУ, закончила с убытками в 4,4 млрд руб. против 931 млн руб. прибыли в 2017-м, однако в первом полугодии 2019-го вышла в плюс. У авиакомпании 11 крупных кредиторов, в числе которых банки «Траст», «Россия», «Русь», МТС Банк и Сбербанк. В общей сложности авиакомпания должна им более 56 млрд руб. О планах обанкротить Utair 26 сентября сообщил МТС Банк.