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МТС-Банк заявил о намерении обанкротить Utair

Один из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании МТС-банк объявил о намерении инициировать процедуру банкротства Utair, следует из портала «Федресурс». В июле с аналогичным заявлением уже выступил другой кредитор — банк «Русь».

Представитель МТС-Банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.

Как рассказал РБК источник, близкий к авиакомпании, намерение о подаче иска связано с невыплатой процентов по кредиту. «Но это очень небольшая сумма, которую компания может погасить в любой момент, поэтому риск банкротства отсутствует», — сказал собеседник РБК.

Банк «Русь» планировал подать иск также за невыплату процентов. У авиакомпании два семилетних кредита — на 15,4 млрд руб. от синдиката из 11 банков (крупнейшие — «Траст», «Россия» и Сбербанк) и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Синдикат из 11 банков также выдал перевозчику 12-летний кредит на 23,7 млрд руб.

По семилетнему кредиту на 15,4 млрд рублей в декабре 2018 года, а затем в июне 2019 года перевозчик допустил дефолт. Также дефолт авиакомпания допустила по отдельному кредиту Сбербанка. Все это время Utair ведет переговоры о реструктуризации долгов.

Utair — шестая по пассажирообороту авиакомпания России. Прошлый год Utair, согласно отчету по РСБУ, закончила с убытками в 4,4 млрд руб. против 931 млн руб. прибыли в 2017 году. Среди причин финансовых затруднений компания указывала рост цен на авиакеросин и дефицит пилотов. Однако в первом полугодии перевозчик снова вышел в плюс: согласно отчету по МСФО (перевозчик перешел на новый стандарт отчетности) Utair получила операционную прибыль в 163,6 млн руб.

Теги: авиакомпания, Utair
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