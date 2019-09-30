В трех регионах России выпал первый снег

В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях выпал первый снег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренада Ягудина.

По словам представителя управления, в этих трех областях прошел мокрый снег. Интенсивность осадков варьировалась от 1 до 6 мм. «Первый снег в Сибири выпадает обычно в период с середины до конца сентября. Осадки были у нас местами в виде мокрого снега», — добавил он.

В комментарии для «РИА Новости» Ягудин подтвердил, что срок выпадения первого снега находится в пределах нормы для сибирских регионов. «У нас весьма часто в конце сентября наблюдаются снегопады. Это было и в прошлом, и в 2017, 2014, 2013 годах. Бывали случаи, когда снег наблюдался и во второй декаде сентября», — пояснил он. По словам представителя гидрометеослужбы, самый ранний первый снег в Новосибирской области наблюдался в 1968 году, 5 сентября.

В Центральной России первый снег наблюдался еще на позапрошлой неделе. 22 сентября дождь, переходящий в снег, прошел в некоторых районах Подмосковья. Снег отмечался также в Костромской, Ивановской, Владимирской и Ярославской областях.