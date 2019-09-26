Эксперты предложили внедрить «теплые дороги» для борьбы со снегом и льдом

Эксперты предложили внедрить «теплые дороги» для борьбы со снегом и льдом

Специалисты предложили бороться с обледенением автомобильных дорог при помощи электропроводящего бетона. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ).

Во время сильных снегопадов коммунальные службы не успевают быстро вывозить снег с проезжей части, что приводит к затруднению движения, отмечается в исследовании.

Для устранения проблемы в РосдорНИИ рекомендовали внедрить так называемые «теплые дороги» — электропроводящий цементобетон (ЭПБ). На таком покрытии снег и лед будут таять быстрее, также не будут образовываться сугробы.

Такое покрытие можно укладывать по краям автомобильной дороги: предполагается, что вода из растаявшего снега будет стекать в ливневую канализацию. На сложных дорогах и мостах ЭПБ следует уложить по всей ширине проезжей части.

Как уточняют эксперты, электропроводящий бетон будет безопасным для пешеходов и водителей за счет защитного слоя, а нижние слои проезжей части обеспечат заземление.