Адвокат Трампа заявил о помощи Волкера в организации созвона с Ермаком

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани продемонстрировал переписку, из которой следует, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер помогал связать его с помощником украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Эту переписку Джулиани показал в эфире телеканала Fox News. Позже он также опубликовал скрины в своем Twitter.

«Как и обсуждалось, связываю вас здесь с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому», — говорится в сообщении контакта, подписанного как Курт Волкер (отправлено 19 июля).

Он предложил получателю запланировать совместный звонок на понедельник, 22 июля, около 10–11 часов утра по Вашингтону.

В интервью телеканалу Джулиани заявил, что после этой переписки встретился с Волкером в Мадриде. И акцентировал внимание на том, что его звонок и встреча состоялись до телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Зеленским в конце июля, вопреки сообщениям американского разведчика в жалобе на главу государства.