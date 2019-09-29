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Очередь из желающих проститься с Шираком выстроилась на сотни метров

Проститься с экс-президентом Франции Жаком Шираком в Доме инвалидов в Париже пришли тысячи людей. Об этом пишет газета Le Monde.

По данным газеты, уже утром 29 сентября сотни людей ожидали начало церемонии у ворот Дома инвалидов, чтобы отдать дань памяти бывшему лидеру страны.

Прощание с Шираком, которое проводила его семья, началось около 14:00 (15:00 мск). К 16:30 (17:30) в очереди насчитывалось уже от 4 тыс. до 5 тыс. французов. При этом власти объявили, что Дом инвалидов будет открыт до тех пор, пока будут идти люди.

Как передает корреспондент газеты, очередь растянулась на сотни метров от Дома инвалидов до станции метро «Эколь Милитер».

В толпе желающих проститься с Шираком были замечены бывший председатель Конституционного совета Франции Жан-Луи Дебре и уполномоченный по правам человека при президенте Франции Жак Тубон.

Согласно сообщению на сайте Елисейского дворца, в понедельник, 30 сентября, в церкви Сен-Сюльпис состоится служба и официальная церемония прощания, на которой будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и главы иностранных государств.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин приедет, чтобы почтить память бывшего французского лидера Жака Ширака.

Жак Ширак умер 26 сентября на 87-м году жизни. Он руководил страной 12 лет: с 1995 по 2007 год.

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Теги: Париж, Жак Ширак, прощание, церемония
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