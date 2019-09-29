Очередь из желающих проститься с Шираком выстроилась на сотни метров

Очередь из желающих проститься с Шираком выстроилась на сотни метров

Проститься с экс-президентом Франции Жаком Шираком в Доме инвалидов в Париже пришли тысячи людей. Об этом пишет газета Le Monde.

По данным газеты, уже утром 29 сентября сотни людей ожидали начало церемонии у ворот Дома инвалидов, чтобы отдать дань памяти бывшему лидеру страны.

Прощание с Шираком, которое проводила его семья, началось около 14:00 (15:00 мск). К 16:30 (17:30) в очереди насчитывалось уже от 4 тыс. до 5 тыс. французов. При этом власти объявили, что Дом инвалидов будет открыт до тех пор, пока будут идти люди.

Как передает корреспондент газеты, очередь растянулась на сотни метров от Дома инвалидов до станции метро «Эколь Милитер».