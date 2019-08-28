Китай не пустил военный корабль США в порт Циндао

Власти Китая отклонили запрос на посещение американским военным кораблем порта Циндао. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на слова представителя Седьмого флота США Реанн Моммсен.

Источник агентства Reuters уточняет, что корабль должен был зайти в китайский порт в воскресенье. Последним американским военным кораблем, посетившим Циндао, был эсминец США USS Benfold в 2016 году. Моммсен отказалась сообщить название корабля, которому было отказано в посещении порта.

Это уже второй за последний месяц случай, когда Китай отклоняет запрос США на заход военного корабля в порт. Ранее КНР не пустила в порт Гонконга, где продолжаются протесты оппозиции, ракетный крейсер Lake Erie и десантный корабль Green Bay. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ранее выразил «недовольство и решительный протест» в связи с заявлением лидеров G7 по Гонконгу, в котором главы «Большой семерки» выразили поддержку автономии Гонконга и призвали избегать насилия, передает Channel News Asia.