Китай не пустил военный корабль США в порт Циндао

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,76 +0,32 EUR Бирж. 74,03 +0,34 Brent 60,06 +2,32% USD Нал. 67,13 66,29 EUR Нал. 74,43 73,58 USD ЦБ 66,41 +0,15 EUR ЦБ 73,66 +0,05 EUR/USD 1,1088 -0,0002 BTC/USD Бирж. 10 151,00 -34,00 IMOEX 2 669,86 +0,40% RTSI 1 259,85 +0,10% DJIA 25 776,65 -0,47% Nasdaq 7 823,96 -0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Hewlett Packard Enterprise $15 (+9,57%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,64%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+35,24%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,7%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+9,57%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,64%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+35,24%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,7%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 66,41 (+0,15) Quote, 13:41
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 73,66 (+0,05) Quote, 13:41
Москалькова назвала справедливым решение об освобождении Вышинского Общество, 14:11 Почему Ripple активно продает токен XRP Крипто, 14:09 Футболист «Реала» Иско выбыл из-за травмы бедра Спорт, 14:09 В Совфеде ответили на условие Волкера для возвращения России в G8 Политика, 14:00 Пользователи сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте» Технологии и медиа, 13:56 Пользователи «МегаФона» заявили о проблемах со связью Технологии и медиа, 13:54 СК проверит обстоятельства гибели срочника в части под Новосибирском Общество, 13:51 Кремль отказался связать инцидент в Анапе с безнаказанностью полиции Общество, 13:48 Под завалами обвалившегося дома в Новосибирске не осталось людей Общество, 13:43 «Укрэнерго» потребовало взыскать с России стоимость активов в Крыму Бизнес, 13:43 В Якутии около 87 тыс. человек остались без электричества из-за аварии Общество, 13:40 Коломойский предложил снять с России часть санкций Политика, 13:28 Прогнозы на осень: чего ждать покупателям и арендаторам жилья в Москве Недвижимость, 13:25 Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Политика, 13:24
Политика ,  
0 
Китай не пустил военный корабль США в порт Циндао

Власти Китая отклонили запрос на посещение американским военным кораблем порта Циндао. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на слова представителя Седьмого флота США Реанн Моммсен.

Источник агентства Reuters уточняет, что корабль должен был зайти в китайский порт в воскресенье. Последним американским военным кораблем, посетившим Циндао, был эсминец США USS Benfold в 2016 году. Моммсен отказалась сообщить название корабля, которому было отказано в посещении порта.

Политика
Трамп заявил об угрозе для сделки с Китаем из-за протестов в Гонконге

Это уже второй за последний месяц случай, когда Китай отклоняет запрос США на заход военного корабля в порт. Ранее КНР не пустила в порт Гонконга, где продолжаются протесты оппозиции, ракетный крейсер Lake Erie и десантный корабль Green Bay. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ранее выразил «недовольство и решительный протест» в связи с заявлением лидеров G7 по Гонконгу, в котором главы «Большой семерки» выразили поддержку автономии Гонконга и призвали избегать насилия, передает Channel News Asia.

Теги: Китай, Циндао, ВМС США
Материалы по теме
Китай не пустил в Гонконг два корабля ВС США
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Экономика
Китай объявил о новых пошлинах на американские товары на $75 млрд в год
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter