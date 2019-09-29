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На Филиппинах за сутки зафиксировали два землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло недалеко от острова Минданао в южной части Филиппин. Толчки в 10:03 по местному времени (05:03 мск) зафиксировала сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга. 

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находится в 210 км портового города Давао с населением около 1,6 млн человек. Глубина залегания стихии не уточняется.   

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Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал также о землетрясении магнитудой 6,2. Эпицентр располагался в 185 км к юго-востоку от города Давао. Очаг подземных толчков залегал на глубине 88 км. Информации о пострадавших или разрушениях нет.   

Ранее, 13 сентября, на Филиппинах из-за землетрясения магнитудой 5,5 пришлось срочно эвакуировать дворец Малаканьян (резиденцию президента страны). Толчок тогда произошел к северо-востоку от города Бурдео.   

Теги: землетрясение, Филиппины
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