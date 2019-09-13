На Филиппинах из-за землетрясения эвакуировали резиденцию президента

На Филиппинах из-за землетрясения магнитудой 5,5 баллов эвакуировали дворец Малаканьян — резиденцию президента страны. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на государственное агентство по мониторингу землетрясений.

Толчок произошел в 16:28 по местному времени (11:28 мск) к северо-востоку от города Бурдео, очаг залегал на глубине 10 км.

Из-за землетрясения было приостановлено движение метро в столице Филиппин Маниле, а также эвакуированы несколько офисных зданий, учреждений и школ. Среди них — здания Филлипинского университета и Министерства юстиции.

Позже, около 17:18 по местному времени (12:18 мск), в том же районе был зафиксирован повторный толчок магнитудой 5,1. Специалисты мониторингового агентства Phivolcs квалифицировали его как повторный толчок после основного землетрясения, сообщает телеканал.

О разрушениях, жертвах и других последствий землетрясений не сообщалось.