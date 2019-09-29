В ФБР не стали комментировать задержание россиянина по запросу в Испании

В ФБР не стали комментировать задержание россиянина по запросу в Испании

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США отказались комментировать дело россиянина, задержанного в Испании по запросу Вашингтона. «Мы откажемся от комментариев», — ответили ТАСС на просьбу предоставить подробности о предъявляемых россиянину обвинениях.

Накануне адвокат задержанного Елена Таранова заявила в разговоре с РБК, что в отношении россиянина было начато экстрадиционное дело, однако у нее пока нет доступа к его материалам.

Ранее газета Las Provincias сообщала о задержании в аэропорту Валенсии россиянина Александра К., прибывшего в Испанию с супругой и семилетним сыном. Информацию подтвердили в посольстве России в Мадриде. По данным издания, Вашингтон добивается выдачи россиянина за его причастность к «миллионному мошенничеству» через интернет.

