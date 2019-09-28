Адвокат сообщила детали о задержании россиянина по запросу США в Испании

В отношении задержанного в испанском аэропорту россиянина открыто экстрадиционное дело. Об этом РБК сообщила его адвокат Елена Таранова, подтвердив, что задержание провели по запросу США.

Таранова отметила, что у нее пока нет доступа к материалам дела. «Адвокатом еще в понедельник вечером было отправлено ходатайство о принятии участия в процессе, запрос о доступе к материалам дела и запрос о досрочном освобождении», — добавила Таранова.

Пока, по ее словам, суд Испании принял постановление о подтверждении участия адвоката в процессе, а среди документов, которыми располагает защита, только описание вменяемых россиянину преступных действий, с которыми подзащитный Тарановой не согласен. Она добавила, что никаких дополнительных бумаг или других доказательств еще не предоставили.

О задержании россиянина стало известно лишь 28 сентября. Полицейские задержали мужчину в аэропорту города Валенсия, а затем арестовали его. Las Provincias уточняла, что в аэропорту по запросу ФБР задержали россиянина Александра К., прибывшего в Испанию со своей женой и семилетним сыном.