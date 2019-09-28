В Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.

По информации дипмиссии, полицейские задержали мужчину 20 сентября в аэропорту города Валенсия по запросу Соединенных Штатов. Россиянина арестовали, после чего его посетил сотрудник генконсульства России в Барселоне. Делом задержанного россиянина сейчас занимается местный адвокат. В дипмиссии добавили, что пристально наблюдают за развитием ситуации.

Ранее газета Las Provincias сообщала о задержании в аэропорту Валенсии россиянина Александра К., прибывшего в Испанию со своей женой и семилетним сыном. Мужчину задержали по запросу ФБР. По информации газеты, Соединенные Штаты добиваются выдачи россиянина за его предполагаемую причастность к «миллионному мошенничеству», которое он якобы совершил через интернет при помощи поддельных документов.

5 сентября в Италии задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Его подозревают в хищении технологий, в результате чего пострадала американская General Electric. Российский МИД отправил на помощь задержанному дипломатов, которые оказывают ему юридическую поддержку. Коршунова задержали на основании международного ордера, выданного США, и отправили под стражу.