Business Insider опубликовал топ-20 лучших смартфонов 2019 года

Американское издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала устройств. Об этом сообщается на сайте журнала.

Первое место в топ-20 занял смартфон OnePlus 7T ($600). Эксперты назвали преимущества модели: простая операционная система Android, красивый дизайн, камера с тремя объективами, время автономной работы, точный датчик отпечатков пальцев и распознавания лица. Из минусов: отсутствие беспроводной зарядки и официального рейтинга водостойкости.

Вторым в рейтинге издания оказался iPhone 11 от американской компании Apple за $700. Данный смартфон отличился 6,1-дюймовым экраном, мощным процессором, а также производительной камерой и распознаванием лица по идентификатору.

Третье место заняла модель OnePlus 7 Pro за $670. По данным издания, данный смартфон привлекает внимание мощным процессором, дизайном с изогнутыми краями экрана, а также быстрой работой датчиков отпечатков пальцев.