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Технологии и медиа ,  
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Business Insider опубликовал топ-20 лучших смартфонов 2019 года

Американское издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала устройств. Об этом сообщается на сайте журнала. 

Первое место в топ-20 занял смартфон OnePlus 7T ($600). Эксперты назвали преимущества модели: простая операционная система Android, красивый дизайн, камера с тремя объективами, время автономной работы, точный датчик отпечатков пальцев и распознавания лица. Из минусов: отсутствие беспроводной зарядки и официального рейтинга водостойкости.   

Вторым в рейтинге издания оказался iPhone 11 от американской компании Apple за $700. Данный смартфон отличился 6,1-дюймовым экраном, мощным процессором, а также производительной камерой и распознаванием лица по идентификатору.

Третье место заняла модель OnePlus 7 Pro за $670. По данным издания, данный смартфон привлекает внимание мощным процессором, дизайном с изогнутыми краями экрана, а также быстрой работой датчиков отпечатков пальцев.

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В пятерку лидеров попали также два смартфона от Google: Pixel 3a и Pixel 3a XL. Они, по данным Business Insider, отличаются хорошей производительностью, легким корпусом из пластика, хорошей автономностью и стартовым ценником в $400. Из минусов: отсутствие водостойкости и плохая камера.  

Коме того, в рейтинг лучших смартфонов 2019 года эксперты включили Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10 Plus и Galaxy S10 Plus, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. 

Ранее компания Apple показала три новых смартфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В России старт продал произошел 20 сентября. Цена iPhone составила 59,99 тыс. руб., стоимость Pro — от 89,99 тыс. руб. iPhone 11 будет доступен с тремя вариантами объема памяти — 64, 128 и 256 Гб. 

Теги: Apple, Business Insider, смартфоны
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