В центре Москвы перекроют движение из-за митинга оппозиции 29 сентября

Движение транспорта будет ограничено на некоторых улицах в центре Москвы в воскресенье, 29 сентября, в связи с проведением митинга. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, с 06:00 до 08:00 утра на проспекте Академика Сахарова нельзя будет проехать по двум полосам в районе дома № 9. Кроме того, с 08:00 до 19:00 будет перекрыта улица Маши Порываевой от Каланчевской до Докучаева переулка. Проспект Академика Сахарова закроют на участке от Докучаева переулка до Садовой-Спасской улицы.

Ранее оппозиция получила согласование мэрии Москвы на проведение 29 сентября митинга на проспекте Сахарова. Акция анонсирована с числом участников до 20 тыс. человек. Митинг организован в поддержку фигурантов «дела 27 июля» и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.