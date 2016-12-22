ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,93 65,90 EUR Нал. 77,38 76,17 USD Бирж. 66,12 -0,15 EUR Бирж. 76,42 -0,39 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6316,40 -6,20 IMOEX 2403,02 +1,54% RTSI 1141,35 +1,54% Brent 80,22 -0,80% DJIA 25339,99 +1,16% Nasdaq 7497,28 +2,29%
В Москве неизвестный поджег храм иконы Божией Матери
Лента новостей
Самолет экстренно сел в аэропорту Женевы из-за задымления 15:49, Общество Нурмагомедов ответил рэперу 50 Cent на предложение о переходе в Bellator 15:36, Общество В Дагестане во время спецоперации ликвидировали боевика 15:28, Политика Разработчик сообщил об автоматической работе системы спасения на «Союзе» 15:06, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 14:56, РБК и Mastercard Путин поздравил с днем рождения Марка Захарова 14:44, Общество В Москве неизвестный поджег храм иконы Божией Матери 14:32, Общество Самолет из Турции сел в Уфе с неисправной системой шасси 14:20, Общество Врио главы Хакасии попросил отозвать иск о снятии кандидата от КПРФ 14:05, Политика В Дагестане силовики начали штурм дома с укрывшимися боевиками 14:00, Общество SANA сообщило о применении коалицией белого фосфора в Сирии 13:36, Политика «Монако» объявил о назначении Тьерри Анри на пост главного тренера 13:28, Спорт Чем определяется ценность мяса и его стоимость 13:20, РБК и Мираторг Володин не исключил выход России из Совета Европы 13:13, Политика Имущество и счета футболиста Глушакова арестовали из-за развода 12:56, Общество Росморречфлот назвал возможную причину затопления теплохода в Черном море 12:53, Общество Армен Джигарханян попал в больницу 12:36, Общество В Черном море затонул теплоход под флагом Панамы 12:25, Общество Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 12:23, РБК и Philips Рэпер 50 Cent пригласил Нурмагомедова сражаться в Bellator за $2 млн 12:18, Общество В перестрелке с боевиками в Дагестане оказался ранен полицейский 12:01, Общество Бывший губернатор Башкирии заявил о планах уйти из политики 11:45, Политика «Роскосмос» исключил консервацию МКС 11:32, Технологии и медиа В ОБСЕ рассказали о взрывах неопределенного происхождения в Донбассе 11:31, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 11:15, РБК и Сбербанк В Германии заявили о важности «Северного потока-2» 10:50, Политика Киевский патриарх заявил о «принципиальном» ведении служб на украинском 10:39, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 10:25, РБК и FW Raiffeisen
В Москве неизвестный поджег храм иконы Божией Матери
Общество, 14:32
0
В Москве неизвестный поджег храм иконы Божией Матери
В ночь на 13 октября неизвестный облил стены храма в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» воспламеняющейся жидкостью и поджег его. Сгорела пристройка к храму и воскресная школа
Фото: Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата

Неизвестный поджег храм в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» в Ухтомке на востоке Москвы и расположенную рядом с ним воскресную школу. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ​Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Как следует из сообщения, нападение на храм произошло в ночь на 13 октября. «Мы посмотрели видеокамеры, на них видно, что без десяти четырех утра на территории появился посторонний человек в маске, с рюкзаком и с двумя бутылками в руках, — рассказал настоятель деревянного храма «Умягчение злых сердец» иерей Федор Яновский. По его словам, вначале злоумышленник облил стены храма и воскресной школы жидкостью из бутылок, после чего поджег. Весь процесс занял у него менее 10 минут.

Фото: Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата

Храм, рассчитанный на временное использование до появления каменного строения, был построен из дерева. Благодаря этому огонь начал быстро распространяться. Полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви. Вместе с тем, благодаря тому что сторож быстро вызвал пожарных, основное здание храма не пострадало. Общий ущерб от пожара пока оценивается.

«Не пойму, кто это мог быть и по какой причине он это совершил. К нам никто не обращался с претензиями», — отметил настоятель храма Федор Яновский.

Вместе с тем в синодальном отделе отметили, что временный храм неоднократно подвергался нападениям. Еще во время строительства, в январе 2014 года, неизвестные повредили забор вокруг места стройки и вырвали сваи фундамента. В ноябре 2014 года злоумышленники также пытались поджечь строение храма, однако попытка не удалась.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве порекомендовали обратиться за комментарием в МЧС. В ГУ МЧС по Москве сообщили, что на данный момент информацией они не располагают.

В конце июля на северо-востоке Москвы неизвестные ограбили храм Илии Пророка в Черкизове. Они похитили украшения с Казанской иконы Божией Матери, иконы Богородицы «Нечаянная радость» и иконы блаженной Матроны Московской, а также два ящика для пожертвований.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина.
Теги: Храм , поджог
Главное
Врио главы Хакасии попросил отозвать иск о снятии кандидата от КПРФ Политика
Материалы по теме
Минобороны построит в «Патриоте» третий по высоте православный храм мира Общество
В храме Илии Пророка в Москве сообщили об ограблении Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter