В Москве неизвестный поджег храм иконы Божией Матери

В ночь на 13 октября неизвестный облил стены храма в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» воспламеняющейся жидкостью и поджег его. Сгорела пристройка к храму и воскресная школа

Фото: Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата

Неизвестный поджег храм в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» в Ухтомке на востоке Москвы и расположенную рядом с ним воскресную школу. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ​Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Как следует из сообщения, нападение на храм произошло в ночь на 13 октября. «Мы посмотрели видеокамеры, на них видно, что без десяти четырех утра на территории появился посторонний человек в маске, с рюкзаком и с двумя бутылками в руках, — рассказал настоятель деревянного храма «Умягчение злых сердец» иерей Федор Яновский. По его словам, вначале злоумышленник облил стены храма и воскресной школы жидкостью из бутылок, после чего поджег. Весь процесс занял у него менее 10 минут.

Фото: Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата

Храм, рассчитанный на временное использование до появления каменного строения, был построен из дерева. Благодаря этому огонь начал быстро распространяться. Полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви. Вместе с тем, благодаря тому что сторож быстро вызвал пожарных, основное здание храма не пострадало. Общий ущерб от пожара пока оценивается.

«Не пойму, кто это мог быть и по какой причине он это совершил. К нам никто не обращался с претензиями», — отметил настоятель храма Федор Яновский.

Вместе с тем в синодальном отделе отметили, что временный храм неоднократно подвергался нападениям. Еще во время строительства, в январе 2014 года, неизвестные повредили забор вокруг места стройки и вырвали сваи фундамента. В ноябре 2014 года злоумышленники также пытались поджечь строение храма, однако попытка не удалась.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве порекомендовали обратиться за комментарием в МЧС. В ГУ МЧС по Москве сообщили, что на данный момент информацией они не располагают.

В конце июля на северо-востоке Москвы неизвестные ограбили храм Илии Пророка в Черкизове. Они похитили украшения с Казанской иконы Божией Матери, иконы Богородицы «Нечаянная радость» и иконы блаженной Матроны Московской, а также два ящика для пожертвований.