Полиция завела дело после поджога храма на востоке Москвы

Столичный главк МВД возбудил уголовное дело после поджога деревянного храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Ухтомке на востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Дело завели по ч. 2 ст. 167 УК России (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению сообщали РБК, что поджог храма произошел в ночь на 13 октября. По словам настоятеля храма, иерея Федора Яновского, неизвестный в маске облил стены храма и воскресной школы жидкостью из двух бутылок и поджег. В результате полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви, основное здание храма не пострадало.

Храм неоднократно подвергался нападениям. Так, в январе 2014 года злоумышленники повредили забор вокруг места стройки и вырвали сваи фундамента. В ноябре 2014 года неизвестные пытались поджечь храм, но попытка не удалась.