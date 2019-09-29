В США неизвестный мужчина напал с ножом на людей в торговом центре

В США неизвестный мужчина напал с ножом на людей в торговом центре

Пять человек пострадали в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, в торговом центре в Балтиморе штата Мэриленд (США). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте городской полиции.

Инцидент произошел в 14:00 по местному времени (21:00 мск). Отмечается, что пять человек получили несерьезные ножевые ранения, их жизни ничего не угрожает, все пострадавшие были доставлены в районные больницы.

Сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, подозреваемого в нападении с ножом. О его личности не сообщается.

По словам очевидцев, в момент нападения они находились в винном магазине. Ранее сотрудники попросили мужчину покинуть здание торгового центра, однако позже злоумышленник переоделся и вернулся в магазин с ножом.

Ранее, 21 сентября, в штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе. В результате инцидента два человека погибли, еще не менее восьми получили неопасные для жизни травмы.