В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике

Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник (БПЛ) на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы милиции Иван Филипоненко, сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня в районе населенного пункта Логвиново при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Фантом», — сказал он.

Филипоненко добавил, что снятые с беспилотника фото- и видеоматериалы передали в Генпрокуратуру ЛНР. По его словам, их приобщили к уголовному делу против командира 59-й бригады Вооруженных сил Украины, которая запустила БПЛ.

В начале сентября в ЛНР заявляли, что сбили украинский беспилотник на линии боевого соприкосновения. Тогда им оказался летательный аппарат типа Skywalker. Его обнаружили в районе поселка Тепличное. Филипоненко отмечал, что на фото и видео, снятых БПЛ, есть кадры огневых позиций минометных расчетов. По его словам, они находились в готовности к ведению огня.