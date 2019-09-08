В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила украинский беспилотный летательный аппарат на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил пресс-офицер вооруженных сил ЛНР Иван Филипоненко.

Беспилотный летательный аппарат типа Skywalker был обнаружен и сбит в районе поселка Тепличное. По данным Народной милиции ЛНР, он вел воздушную разведку. «Материалы, снятые с БЛА, содержат фото и видео огневых позиций минометных расчетов, находящихся в готовности в ведению огня», — сказал Филипоненко.

Филипоненко заявил, что, используя беспилотники, Украина «продолжает нарушать минские договоренности».

В середине августа в Донбассе, в районе населенного пункта Золотое-4, был обстрелян беспилотник специальной мониторинговой комиссии (СММ) ОБСЕ. В Народной милиции ЛНР завили, что обстрелы производились Украиной для того, чтобы скрыть прибытие в район населенного пункта двух бронетранспортеров украинских Вооруженных сил. Филипоненко также заявил, что 14 августа Вооруженные силы Украины сбили беспилотник миссии в районе населенного пункта Счастье.