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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила украинский беспилотный летательный аппарат на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил пресс-офицер вооруженных сил ЛНР Иван Филипоненко.

Беспилотный летательный аппарат типа Skywalker был обнаружен и сбит в районе поселка Тепличное. По данным Народной милиции ЛНР, он вел воздушную разведку. «Материалы, снятые с БЛА, содержат фото и видео огневых позиций минометных расчетов, находящихся в готовности в ведению огня», — сказал Филипоненко.

Филипоненко заявил, что, используя беспилотники, Украина «продолжает нарушать минские договоренности».

В середине августа в Донбассе, в районе населенного пункта Золотое-4, был обстрелян беспилотник специальной мониторинговой комиссии (СММ) ОБСЕ. В Народной милиции ЛНР завили, что обстрелы производились Украиной для того, чтобы скрыть прибытие в район населенного пункта двух бронетранспортеров украинских Вооруженных сил. Филипоненко также заявил, что 14 августа Вооруженные силы Украины сбили беспилотник миссии в районе населенного пункта Счастье.

Теги: ЛНР, беспилотник, Донбасс
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В ДНР сообщили о сбитом украинском беспилотнике
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