В команде Зеленского предрекли сложную зиму из-за спора с Россией о газе

Период зимнего отопительного сезона на Украине может быть «сложным» из-за дефицита угля на складах и споров с «Газпромом». Об этом на брифинге, который транслировал телеканал «НАШ», заявил представитель президента Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.

Он отметил, что Киев провел «острую дискуссию» с крупными компаниями в сфере теплоэнергии и указал на невозможность использования малого количества угля на складах в качестве аргумента для «шантажа» ради повышения тарифов. Кроме того, по словам Геруса, споры с «Газпромом» по контракту на транзит могут повлиять на рынок газа на Украине.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года, с этими сроками должен совпасть запуск второй нитки газопровода «Северный поток-2». В конце июля глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва предложила Киеву продлить это соглашение еще на один год.

Впоследствии источники РБК и ТАСС рассказывали, что ЕС предложил России и Украине осенью обсудить новое соглашение после того, как в Киеве сформируется правительство. В Евросоюзе якобы выступают за десятилетний контракт.