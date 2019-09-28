Самолет вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух нетрезвых пассажиров

Самолет вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух нетрезвых пассажиров

Полицейские задержали двух пассажиров, которые вели себя неадекватно на борту самолета. В результате лайнер вернулся на стоянку аэропорта Домодедово, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники полиции доставили правонарушителей в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных», — сказала она.

По ее данным, самолет готовился к вылету в Минеральные Воды. Об инциденте сообщил командир воздушного судна, который решил вернуть лайнер на место стоянки.

Полицейские выяснили, что 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику. При этом он не реагировал на замечания других пассажиров и бортпроводников. Волк добавила, что мужчина также пытался проникнуть в кабину пилотов. Другой правонарушитель, 44-летний житель Санкт-Петербурга, курил на борту самолета.