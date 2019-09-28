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Самолет вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух нетрезвых пассажиров

Полицейские задержали двух пассажиров, которые вели себя неадекватно на борту самолета. В результате лайнер вернулся на стоянку аэропорта Домодедово, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники полиции доставили правонарушителей в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных», — сказала она.

По ее данным, самолет готовился к вылету в Минеральные Воды. Об инциденте сообщил командир воздушного судна, который решил вернуть лайнер на место стоянки.

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Полицейские выяснили, что 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику. При этом он не реагировал на замечания других пассажиров и бортпроводников. Волк добавила, что мужчина также пытался проникнуть в кабину пилотов. Другой правонарушитель, 44-летний житель Санкт-Петербурга, курил на борту самолета.

Против первого пассажира возбудили уголовное дело по пункту «в» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты либо другого дохода за период от двух до трех лет. Другим наказанием могут стать обязательные работы на срок от 480 часов или исправительные работы на срок от одного года до двух лет. Помимо этого нарушителю могут назначить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

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Жителя Петербурга привлекли к административной ответственности по ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Статья предусматривает штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. руб.

Теги: новости РБК, аэропорт Домодедово, дебош
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